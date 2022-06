A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky:

“Il Napoli sarà una delle società protagoniste di queste mercato, soprattutto da quando ha deciso di cambiare il modo di fare mercato. Probabilmente la società ha intenzione di aprire un ciclo differente rispetto alle stagioni passate.Il Napoli deve capire ciò che accade intorno ai propri giocatori come a Kalidou Koulibaly, visto che da tempo si parla di un forte interessamento del Barcellona. Se dovesse arrivare un’offerta importante, anche per riconoscenza nei confronti del giocatore, potrebbe cederlo. Se dovesse arrivare quest’offerta per Koulibaly, così come per Fabian Ruiz, il Napoli si muoverebbe su vari profili giovani. È una di quelle squadre che ci farà divertire quest’estate. C’è un rapporto preferenziale con l’Udinese, visto che il club lavora bene, e propone i migliori giocatori che possono rendere di più. L’Udinese, così come il Sassuolo, mette in mostra molti giocatori interessanti. Il Napoli vorrebbe provare a portare Deulofeu a Spalletti, ma al momento c’è una certa distanza tra la proposta del Napoli e la richiesta dell’Udinese. L’Udinese non chiede meno di 20 milioni di euro per lo spagnolo, che ha fatto intendere che gradirebbe Napoli e questo potrebbe fare la differenza. Il Napoli ha offerto 7/8 milioni in meno rispetto alla valutazione di un giocatore che quest’anno è stato straordinario. Nel Napoli di Spalletti è perfetto, porta anche un po’ di esperienza ed è molto duttile. Tameze? Conoscendo il modo di lavorare di Giuntoli ci sono tante alternative, non solo in Italia. Per caratteristiche può tranquillamente fare il sostituto di Anguissa, ma il Napoli si muove su più fronti”.