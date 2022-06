Chiariello: “La proposta di Mertens è fatta  per farsi dire di no”

Umberto Chiariello nel corso della sua intervista a persemprenapoli: “Ho l’impressione che De Laurentiis voglia rifondare, trovare protagonisti diversi da quelli attuali. Questo non equivale a ridimensionare gli obiettivi. Ma dare nuovamente vita ad un ciclo importante. Magari in un paio di anni. Non è detto che debba necessariamente essere una stagione di transizione. Ma certamente l’idea sarà complessa da portare avanti…“.

“Bisognerà avere grande fortuna nel sostituire i partenti. Non trovi sotto l’albero giocatori dello stesso spessore. Vista la situazione generale, diventa complicato prendere calciatori di pari valore. E qualora riuscisse l’operazione, bisogna mettere in preventivo un periodo di ambientamento, una sorta di apprendistato. Ritengo, comunque, che il Napoli allestirà una squadra forte e competitiva!”, ha aggiunto Chiariello.

I legali della Stirr Associates, che curano gli interessi di Mertens, avrebbero presentato una richiesta esorbitante per rinnovare: 4 milioni di euro all’anno. Questo il pensiero di Chiariello: “E’ una proposta irricevibile. Tutti sono a conoscenza della politica intrapresa dalla società, intenzionata a ridurre il monte ingaggi. Quella del belga è una vera provocazione, fatta sostanzialmente per farsi dire di no…”.

Su Koulibaly: “Lo stipendio di Koulibaly pesa tantissimo sul bilancio. Dal canto suo, difficilmente il difensore accetterà di scendere sotto una certa cifra. Credo, personalmente, che alla fine vada via anche lui. Ed il problema sarà legato alla sua sostituzione. Però, se davvero il Napoli dovesse prendere Ostigard farebbe un ottimo affare. E’ un difensore forte, cattivo il giusto, con ancora margini di crescita, eppure già pronto a dare una grossa mano alla squadra. Se parte il senegalese, chiaramente, poi i centrale da prendere dovranno essere due e non più soltanto uno…”.

Sui nuovi acquisti: “La trattativa con l’Udinese per Deulofeu è reale. Come, del resto, l’interessamento per Bernardeschi. Alla fine, la batteria dei quattro esterni dovrebbe comprendere loro due, oltre a Kvaratskhelia. Assodato che uno tra Politano e Lozano resti. Perché l’interesse di Gattuso per il suo ex è concreto…”.