CdM sicuro: “Affare Deulofeu in chiusura. Sarà lui l’erede di Mertens”

Le sirene di mercato per l’arrivo di Deulofeu a Napoli sono sempre più insistenti. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno l’affare è in chiusura, Udinese e Napoli avrebbero quindi trovato un accordo per l’acquisto del calciatore.

Sarà lui l’erede di Dries Mertens che in queste ore sembra essere sempre più lontano da Napoli. Lo spagnolo giocherà alle spalle Victor Osimhen e costituiranno il nuovo attacco del Napoli. Con il suo arrivo alcuni calciatori dovranno essere ceduti, tra questi anche Ounas.