Caiazza: “Per me Mertens è stato un pò ruffiano con il popolo partenopeo”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza che ha detto la sua su Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Mertens è stato fin troppo furbo con il popolo napoletano, al contrario di Insigne che agisce senza pensare a quello che deve fare. Mertens è andato a colpire le debolezze dei napoletani con: Palazzo Donn’Anna oppure chiamando il figlio Ciro. Nulla toglie quello che di buono ha fatto. Per me è un ‘ruffiano’ che è stato capace di entrare nei cuori dei napoletani. Un po’ di tempo fa dissi anche che appena andrà via da Napoli il figlio si chiamerà solo Romeo. Mi auguro, comunque, che non sia finita qui ma dopo questa richiesta mi rendo conto che questo amore c’è solo da parte dei napoletani”.