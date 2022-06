Amoruso: “Mertens è un simbolo di Napoli, bisogna risolvere il problema”

A Radio Marte è intervenuto l’ex attaccante azzurro Nicola Amoruso che ha parlato della situazione di Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“C’è il gioco delle parti tra Mertens e De Laurentiis, il belga ha fatto tanto per il Napoli e ha dimostrato di poter essere ancora importante per questa squadra. Tra Napoli e Mertens c’è stato amore a prima vista. Io credo che sia giusto trovare un’accordo per un giocatore che riesce ad essere un punto di riferimento. Se dovesse andare via Deulofeu potrebbe essere un buon erede, è un giocatore molto interessante”.