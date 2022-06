Alvino su Mertens: “Le cifre sono quelle del Mattino”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando delle ultime sul caso Mertens e rispondendo anche ad alcuni ascoltatori: “Io ho la mail, l’ho letta e tradotta. I numeri sono quelli riportati dal Mattino, ma vogliamo credere a ciò che ci fa comodo. La Gazzetta smentisce citando un Entourage, ma per molti non era credibile questo giornale, poi quando ci va bene la notizia diventa credibile? Mettiamoci d’accordo. Perché non hanno citato una persona dell’entourage e messo le virgolette? Quella sarebbe stata l’informazione corretta, ma dietro Entourage c’è tutto e c’è niente”.