Tuttosport – Koulibaly, rinnovo in salita con il Napoli. La Juve tiene d’occhio la situazione

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi su Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza e le trattative con la società partenopea sono tutt’altro che facili. KK è uno degli obiettivi della Juventus. I bianconeri sono disposti anche ad aspettare la scadenza di contratto con la società azzurra per prenderlo da svincolato.

“Il nome in cima ai pensieri di Massimiliano Allegri e dei dirigenti bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly, alle prese con un rinnovo in salita con il Napoli (contratto in scadenza nel 2023). Alla Continassa tengono le antenne dritte per il presente e per il futuro, quando KK potrebbe addirittura svincolarsi”. Scrive il quotidiano.