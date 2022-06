TuttoSport – Juve forte su Koulibaly: l’affare dipende da un difensore

La Juventus vorrebbe seriamente tentare di convincere Koulibaly a sposare il progetto bianconero.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui l’affare potrebbe avere un minimo di speranza di andare in porto solo ad una condizione: il pacchetto arretrato della Juventus è pieno e in tal senso si attenderebbe la decisione dell’Atalanta su Demiral, il cui futuro appare ancora incerto in terra orobica: in caso di cessione a titolo definitivo del turco, potrebbe esserci un vero e proprio affondo della società torinese sul difensore azzurro.