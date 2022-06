Tmw – Il Napoli vuole Deulofeu, ma c’è distanza con l’Udinese

Il Napoli sta costruendo la squadra per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A e di Champions League. Il club vuole portare Gerard Deulofeu dell’Udinese in maglia azzurra. Lo spagnolo è reduce da una stagione straordinaria e le sue caratteristiche tecniche e fisiche potrebbero essere molto utili alla squadra azzurra. E’ il primo della lista per sostituire Lorenzo Insigne.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’offerta del club partenopeo per il calciatore sarebbe di 10 milioni di euro mentre la richiesta di Pozzo è di 15. C’è distanza tra i due club, ma i desideri del giocatore potrebbero fare la differenza.