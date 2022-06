Sportmediaset – La corte per Koulibaly si allunga: anche Xavi lo vuole

La corte per Kalidou Kouilbaly si allunga.

Lo riporta il telegiornale odierno di Sportmediaset, secondo cui anche all’estero vorrebbero il gigante senegalese: nelle ultime ore sarebbe infatti sbucato l’interesse del Barcellona, o meglio di Xavi, che farebbe follie per portarlo in terra blaugrana; una situazione che tra l’altro non vede d’accordo il presidente Laporte, pronto a vagliare alternative al nome del calciatore azzurro. L’asta per il numero 26 è partita e diventerà sempre più veemente, soprattutto in caso di mancato rinnovo con il Napoli.