Repubblica – Soler tra gli osservati speciali in casa Napoli e non solo

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio alle operazioni ci calciomercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il Napoli è interessato al profilo di Carlos Soler centrocampista del Valencia, come sostituto di Fabian Ruiz. Ma la società partenopea non è sola, su di lui anche la Juve.

“Carlos Soler, 25enne talento del Valencia che ha il contratto in scadenza nel 2023. Saluterà il Mestalla e preferirebbe rimanere nella Liga: Barcellona e Atletico Madrid, però, non hanno mostrato segnali concreti, la Juventus – invece – ha fatto intendere di poter fare un’offerta al giocatore soltanto da svincolato, da qui l’ipotesi Napoli. Soler ha qualità, duttilità e propensione offensiva. Ma tutto dipende da Fabiàn”. Si legge sul quotidiano.