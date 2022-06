Repubblica – ADL non vuole cedere il Napoli, ma con la giusta offerta potrebbe cambiare idea

Nell’editoriale di Antonio Corbo per La Repubblica si parla del Napoli. Stando a quanto riportato la cessione della società azzurra non è una priorità per Aurelio De Laurentiis. Ma il patron del club partenopeo potrebbe essere in attesa della giusta offerta:

“Accade che il Milan abbia vinto lo scudetto, ma pure che il Genoa retroceda e il Parma non salga in A. La favola degli zii d’America resiste solo nella fantasia degli italiani. Sbarcano per incassare, mai per dare. I tifosi neanche sanno che tra loro ad attendere forse c’è anche De Laurentiis. Il calcio è solo business, addio mecenati e sentimenti. Aspetta che arrivi forse l’aereo giusto, con tanti dollari da battere la sua nostalgia del futuro. Che sarà di lui senza il Napoli, il suo calcio business e qualche manifesto ostile?”.