Modugno a Radio Goal: “Non sono sorpreso dalle richieste di Mertens”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha dato la sua opinione sulla faccenda Mertens.

Le sue parole a Radio Goal, inoltre, sono sembrate in antitesi con gli altri pareri espressi sulla questione rinnovo del belga: “Non sono per niente sorpreso da ciò che sta succedendo perchè ognuno cerca di portare dalla propria parte alcune condizioni e quelle espresse da Mertens sono sempre state cifre richieste. Riguardano un’opzione per un contratto con le stesse cifre”. Ora è necessario comprendere dunque quanto sarà disponibile il Napoli a valutare la richiesta del 14 azzurro.