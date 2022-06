Juve, Di Maria: “Juve? Vediamo dopo le vacanze, non ho deciso ancora”

Intervistato da TyC Sports, Angel Di Maria è stato bravo a dribblare le domande di mercato, lasciando ancora qualche dubbio sull’esito delle trattative con la Juventus. Rispondendo alle domande, il fantasista ha infatti sottolineato:

“Non ho nulla in testa, l’ho detto l’altro giorno. La mia testa è sulla nazionale. Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro. Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo vedremo“.