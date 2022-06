Italia, ct Mancini: “Serve tempo con i giovani, domani farò dei cambi di formazione”

Alla vigilia della gara di Nations League contro l’Ungheria che si giocherà domani al Manuzzi di Cesena, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato nella consueta conferenza stampa:

“Formazione? Un po’ di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti“.

Sulla posizione di Locatelli da playmaker:

“Locatelli può essere adattato in quel ruolo, ma Bryan insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play“.

Poi ha affrontato il tema del rinnovamento della filosofia:

“Si può vincere in qualsiasi modo, non c’è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra… Poi la partita successivamente è stata in totale equilibrio. Erano tutti giocatori nuovi, è chiaro che ci voglia un po’ di tempo“.