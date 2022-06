L’Italia, dopo aver pareggiato con la Germania, giocherà, domani, contro l’Ungheria allenata da un italiano, Marco Rossi, che ha parlato in Conferenza Stampa del match: “Il non essere andati, un’altra volta, ai Mondiali è stato tremendo per tutti gli italiani, anche per me. Siamo degli intrusi in questo girone, ma daremo il massimo”.