Il Mattino, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano la società partenopea avrebbe deciso di dare una nuova possibilità a Davide Marfella confermandolo come terzo portiere per la prossima stagione.

“E’ una scelta made in Italy! Insieme a Meret ci sarà come terzo portiere ancora il giovane Marfella, 22enne di Pozzuoli”. Si legge sul quotidiano.