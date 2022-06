Gazzetta – Politano, in caso di addio il Napoli pensa a un calciatore del Bologna

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Matteo Politano potrebbe non indossare più la maglia azzurra la prossima stagione e la società valuta nuovi profili per scovare il suo sostituto. Stando a quanto riportato dal quotidiano la società azzurra starebbe tenendo d’occhio Ricardo Orsolini. La permanenza a Bologna dell’attaccante non è certa ed è per questo che il club partenopeo tiene d’occhio la situazione.

“Sinisa Mihajlovic è affezionato a Orsolini, e viceversa; le discussioni aperte, non ci sarebbero state se uno non stimasse l’altro. Con inevitabili montagne russe nel rapporto. Su tutti questi aspetti Riccardo Orsolini potrà lavorarci su in vacanza, ben sapendo che potrebbero tornare in pista anche altre opzioni tipo Napoli (appunto), Lazio o Siviglia”. Si legge sul quotidiano.