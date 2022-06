Gazzetta – Futuro Fabian in bilico, ADL aspetta un risposta. Fissato il prezzo per la cessione

Fabian Ruiz è tra i protagonisti delle trattative per il rinnovo con la società azzurra. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023. ADL si è fatto avanti con un’offerta e ora la decisione spetta solo al calciatore. Il patron azzurro sta aspettando una risposta dai suoi legali.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, in questi giorni si verrà a conoscenza della volontà dell’ex Betis. In caso di addio gli agenti dovranno portare una proposta di cessione pari alla cifra di 30 milioni di euro. De Laurentiis era stato chiaro: nessuno è incedibile. Si attendono aggiornamenti