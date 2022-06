Di Marzio a Tutti Convocati: “Difficile ora il rinnovo di Mertens”

Gianluca Di Marzio è intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati su Radio 24.

Il giornalista di Sky ha parlato anche di Dries Mertens, non fornendo tuttavia notizie molto positive sullo stato attuale del rinnovo del belga: “Mertens non credo rinnovi a queste condizioni, Il Napoli non è disposto a fargli due anni a 4 milioni. Si va verso un divorzio amaro tra Mertens e il Napoli, amaro visto che c’è stato negli anni”. Poche parole sulla vicenda, un intervento telegrafico che delinea la situazione attuale tra il Napoli e il belga, al momento diametralmente opposti. Il futuro dell’attaccante diventa a questo punto sempre di più un punto interrogativo.