Corbo a Radio Marte: “L’amore per Napoli non c’entra nel discorso rinnovo di Mertens”

Antonio Corbo, nota penna de La Repubblica, ha parlato della questione Mertens.

Il giornalista e opinionista campano a Radio Marte si è espresso a trecentosessanta gradi sul futuro del belga a suo parere: “Quando si parla di rinnovo, non c’entra nulla l’amore per la città sbandierato da Mertens. Il belga dovrebbe essere più diretto e decidere cosa fare del proprio futuro. Quando si parla di rinnovo, bisogna valutare diversi aspetti: come si sta in una città, quali possono essere le offerte di altri club e il rapporto con la società. Per questo ritengo che Insigne abbia fatto bene, dopo aver capito che in Canada potesse guadagnare di più: anche Mertens dovrà valutare le offerte di altri club e capire dove guadagnerebbe di più”.