Capitolo Mertens – I tifosi invocano a gran voce il rinnovo del belga su Instagram

I tifosi del Napoli sono letteralmente impazziti sul profilo Instagram ufficiale della società.

In occasione della pubblicazione di un video che riassume le giocate più importanti e spettacolari dei calciatori azzurri per la stagione 2021/2022, i supporters partenopei non hanno perso occasione per incitare il club a rinnovare senza alcun indugio il contratto a Dries Mertens: tutto è nato dalle voci circolate da stamane prima e dalle conferme autorevoli poi di giornalisti e quotidiani, che farebbero preoccupare non poco tutti i tifosi del Napoli. Vedere per credere.

Le richieste di Mertens, pari a 4 milioni in due anni, infatti, non corrisponderebbero alle reali intenzioni della società azzurra che non accetterebbe questa proposta. Dunque, c’è il serio rischio che la storia d’amore tra Dries e il Napoli sia finita a La Spezia. Cosa succederà nei prossimi giorni è lecito chiederselo, in un clima non proprio sereno che potrebbe essere da preludio ad un addio davvero complicato e doloroso.