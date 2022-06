Bucchioni. ”Mi piace pensare che ci sia un lieto fine tra Mertens e il Napoli”

Enzo Bucchioni, giornalista, è stato ospite di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens? Non so se dietro ci sia la Lazio e non so neppure se il club si può permettere un Mertens a 4 milioni l’anno. Noi pensiamo sempre che un giocatore che ha fatto la storia di una squadra si possa accontentare anche di meno, ma il calcio non è più quello di una volta.

Nel mio mondo ideale mi piace pensare che Mertens possa accontentarsi di una cifra inferiore e che la società faccia un piccolo sforzo per trattenerlo, ma poi la realtà è un’altra. Ha acquisito una grande napoletanità e mi piacerebbe pensare che arrivi questo punto di incontro”.