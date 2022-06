TuttoSport – Questione rinnovi: è stand-by totale con quattro big

Il Napoli è ancora in stand-by sul tema rinnovi.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui la società non avrebbe chiarito quattro posizioni. In primis sul versato Mertens e Ospina: “Soprattutto nel Napoli che vuole capire in primis chi resterà tra quelli che sono a scadenza di contratto oppure quelli il cui accordo con il club finirà al termine della prossima stagione. A cominciare da Mertens e Ospina , virtualmente fuori dal Napoli perchè il loro impegno con il club è virtualmente finito. Al bomber belga il patron ha chiesto quanto pensa di dover chiedere al lordo per i 2 anni di contratto che Dries avrebbe lasciato intendere di gradire, mentre il portiere dovrà dare una risposta alla proposta fatta dal club, 4,5 milioni lordi per un triennale con opzione”.

In secundis su Koulibaly e Fabiàn: “Parlare di avvicinamento tra le parti al momento non si può, di sicuro De Laurentiis non aspetterà troppo le risposte dei due, così come resta in stand by la situazione collegata ai due calciatori conscadenza 2023, Koulibaly e Fabian Ruiz”.