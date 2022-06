Georges Leekens, ex commissario tecnico della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni per l’edizione odierna de Il Mattino. L’ex difensore ha parlato del suo connazionale Dries Mertens, definendolo un monumento.

Ecco le sue parole:

“Non sarà Maradona, ma parliamo comunque di un monumento. È un calciatore della piccola taglia ma dall’enorme rendimento e non mi sorprende che sia tanto amato. È un ragazzo d’oro, al quale tutti vogliono bene. Anche in Belgio è uno dei più amati dai tifosi. Spero vivamente che rinnovi con il Napoli. Anche due anni fa la situazione era in bilico, ma poi si risolse in modo positivo. Dries ha dato e ricevuto molto a Napoli e può ancora essere protagonista. Ha solo 35 anni, non ha avuto infortuni gravi e si prende molto cura di sé.”

Sull’esordio in Nazionale: “Lo convocai per la prima volta quando giocava all’Utrecht, nonostante avesse un’importante concorrenza per essere titolare. Ma col tempo ha fatto progressi notevoli e oggi vanta una carriera fantastica. Era la perfetta alternativa ad Hazard, visto che giocava sulla fascia e aveva un’eccellente tecnica e visione di gioco. Lo feci debuttare contro la Finlandia facendolo entrare per Chadli, schierandolo dietro la punta. Dimostrò subito di avere la personalità giusta per far bene.”