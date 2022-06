La Repubblica – Deulofeu piace a Spalletti: il tecnico ci punterebbe molto

Luciano Spalletti avrebbe chiesto a chiare lettere l’acquisto di Gerard Deulofeu.

A parlarne è stata l’edizione odierna de La Repubblica, stamane, sottolineando la richiesta espressa dal tecnico degli azzurri: “Sarebbe un profilo molto utile per Luciano Spalletti: può entrare nelle rotazioni sulle fasce e giocare in tandem con Osimhen. Il numero 9 ha dimostrato di esaltarsi in coppia con un altro attaccante capace di esaltarne le sue caratteristiche. Ecco perché il Napoli segue Deulofeu con grande attenzione. Il gradimento del giocatore è scontato e l’ ingaggio (2 milioni di euro) rientra ampiamente nei parametri voluti da De Laurentiis (massimo 3,5 milioni di euro) per ridurre i costi, obiettivo ribadito anche lunedì scorso nella conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro”.

Deulofeu e il Napoli sono sempre più vicini e ora c’è anche il placet di mister Spalletti.