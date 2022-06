Il Roma – Sarri prova a trascinare Mertens alla Lazio: la strategia

Maurizio Sarri ci proverà a tutti costi: il suo desiderio è portare Mertens a Roma.

Ne ha parlato l’edizione de Il Roma, secondo cui l’allenatore della Lazio vorrebbe fare un tentativo per il belga. Ecco il resoconto dell’idea sarriana: “La società del presidente Claudio Lotito è lì pronta, come un avvoltoio. Appena arriverà la certezza che Mertens e il Napoli (se arriverà) non rinnoveranno, il club biancoceleste è pronto ad approfittarne. Grande sponsor di questa operazione è Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Napoli che con Mertens ha un rapporto di grande intesa. L’allenatore toscano avrebbe sentito più volte il belga per convincerlo e spiegargli come vorrà utilizzarlo. Mertens alla Lazio non partirebbe titolare, ma avrebbe il duplice ruolo di vice Immobile (quindi prima punta) e anche esterno alto a sinistra, come ha fatto tante volte del Napoli. In quel caso il belga si giocherebbe il posto alla pari con Felipe

Anderson. È questo il primo grande punto di forza su cui Lotito fa leva”.

Il vantaggio sarebbe anche economico per Dries: “Il secondo riguarda l’ accordo economico: Dries oggi nel Napoli guadagna 4.5 milioni. De Laurentiis gliene avrebbe offerti circa la metà. Si parla quindi di 2 milioni più bonus. La Lazio tenterebbe l’ attaccante con un’ offerta più alta, probabilmente vicina ai 3 milioni”. Due motivi, quelli sopra citati, fortemente studiati da Sarri per convincere il belga ad accettare il suo corteggiamento.