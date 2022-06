Gazzetta – Sarà valzer di portieri quest’estate: come finirà con Ospina e Meret?

Sarà valzer di portieri in Serie A e anche in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui anche nella città partenopea andrebbero sciolti alcuni dubbi sui guantoni che difenderanno la porta azzurra. Ecco la questione lanciata dalla rosea: “Cercano in tanti e sperano in tanti. Quella che sta per cominciare è un’ estate caldissima per i portieri della serie A. Perché se il Milan gongola con le prodezze di Mike Maignan, che in pochi mesi ha fatto dimenticare il fuggitivo Gigio Donnarumma, altre big sono a caccia di un numero uno titolare. L’ Inter deciderà chi promuovere strada facendo. Perché Samir Handanovic di pensione e trattamento di fine rapporto non vuol sentir parlare, ma André Onana non ha alcuna intenzione di guardarsi le partite dalla panchina. Il dilemma portiere c’ è pure a Napoli dove ancora non si capisce se resterà Ospina, se resterà Meret o arriverà un altro”.

Meret o Ospina? L’eterno dualismo continua anche in fase di mercato.