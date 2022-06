Gazzetta – Bonus Champions nell’accordo per Olivera: le cifre

Il Napoli consegnerebbe al Getafe un bonus in caso di vittoria della competizione più importante a livello europeo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri pagherebbero un bonus al club spagnolo: “Accordo col Getafe per Olivera: 12 milioni e 2+1 di bonus. Quell’ ultimo milione scatta in caso di vittoria della Champions del Napoli. E sarebbe De Laurentiis il più felice a pagare quel milione, visto la cascata di denaro che arriva ai campioni d’ Europa”. Una cifra, quella appena sottolineata, che significherebbe tantissimo per il Napoli.