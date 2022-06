Bagni a Il Roma: “Mertens e Koulibaly hanno la precedenza sui rinnovi”

Salvatore Bagni, intervistato da Il Roma, ha parlato di svariati argomenti in casa Napoli.

L’ex centrocampista del Napoli si è soffermato in primis sui rinnovi ancora in dubbio: “Tra i rinnovi bisogna trovare un accordo assolutamente con Mertens e Koulibaly. Il Napoli ha già dovuto fare a meno di Lorenzo Insigne e questo non è un fattore che bisogna mettere in secondo piano, se dovesse andare via anche il belga sarebbe un duro colpo. Kalidou vuole rimanere a Napoli e anche tramite il suo agente sono sempre arrivati segnali di permanenza dal calciatore. Sono d’accordo con Spalletti quando affermi che calciatori di questa importanza e spessore sono difficili da sostituire con nuovi innesti”.

Queste le parole di Bagni, convinto del valore di alcuni top player del Napoli attuale.