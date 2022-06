Gazzetta: il Valencia di Gattuso vuole Zielinski

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Valencia di Gattuso per Piotr Zielinski, reduce da una stagione deludente:

“Voglia di nuovi stimoli: è quella che ha mostrato di avere Piotr Zielinski. Non che a Napoli abbia problemi, ma dopo sei anni ci può stare cercare qualcosa di diverso. E infatti il suo agente ha cercato qualche soluzione in Germania (il Bayern appare interessato al profilo del polacco ma non si è fatto avanti) e ora può nascere l’oppurtunità spagnola (Valencia, ndr), con Gattuso che non ha mai nascosto la sua stima per Piotr. E infatti proprio il tecnico calabrese lo portò sottopunta nel 4-2-3-1 e la stagione 2020-21 è stata l’unica che Zielinski ha chiuso in doppia cifra: 8 gol in campionato e 2 in Europa League. Al di là di una clausola da quasi 100 milioni di euro non più consona in questo mercato con pochi soldi, il Napoli valuta il suo centrocampista oltre 40 milioni. Non sarà semplice portarlo via dal club azzurro, ma al tempo stesso non ci sono veti e se arriverà una proposta consona, De Laurentiis è pronto a prenderla”.