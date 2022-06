Tebas presenta un esposto contro la Juventus. Il motivo

Javier Tebas, presidente de La Liga, come riportato dalla testata As, ha presentato un esposto contro la Juventus. Il motivo è quello per cui il club bianconero viene visto come una minaccia per la competitività dei club spagnoli ed europei a causa di alcune infrazioni a certe regole. In particolare, ha chiesto alla Uefa di investigare sulle presunte plusvalenze fittizie per la quale era stata indagata la società bianconera. Tebas però, non si è limitato alla sola Juve. Infatti, ha presentato un esposto anche contro il Manchester City in seguito all’acquisto di Erling Braut Haaland, dove il presidente del campionato spagnolo si interroga come il club abbia potuto sborsare le cifre delle elevate commisisoni. Senza dimenticare che nei giorni scorsi ha presentato un esposto a seguito del rinnovo di Kylian Mbappè con il Paris-Saint Germain, viste le esorbitanti cifre del contratto.