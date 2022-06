Repubblica – Ultimatum di De Laurentiis a Mertens per il rinnovo. Le cifre dell’offerta e della richiesta del giocatore

L’edizione odierna de La Repubblica parla della situazione legata al rinnovo di Dries Mertens. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un contratto biennale con un ingaggio da 1,3 milioni. Il presidente è in attesa di una risposta da parte del calciatore belga, e non intende andare oltre questa cifra, di fatto lanciando un ultimatum. La richiesta del calciatore invece è di 1,7 milioni, dunque, c’è ancora una certa distanza per quanto riguarda l’offerta e la volontà. L’intenzione di Mertens è quella di voler restare a Napoli, ma in caso di mancato accordo, ci sarebbe la Lazio ad accoglierlo a braccia aperte.