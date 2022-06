Olivera al Napoli, il Getafe conferma l’operazione: “È stato trovato l’accordo da entrambe le parti”

Il Getafe CF, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha confermato che sono stati limati gli ultimi dettagli per la cessione di Mathias Olivera al Napoli. Questo è quanto si legge: “È stato trovato un accordo da entrambe le parti per il terzino sinistro. Nelle quattro stagioni in cui ha indossato la maglietta del Getafe, Mathias Olivera ha giocato 111 partite e segnato 2 gol; inoltre ha debuttato con la Nazionale del suo paese, l’Uruguay. Gli facciamo i nostri migliori auguri per la sua nuova avventura professionale e lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e lo sforzo che ha mostrato per questo club”.