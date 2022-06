Nations League, i calciatori del Napoli impegnati stasera

Nella giornata di oggi venerdì 3 giugno, andrà in scena il primo turno della Nations League, che potrebbe vedere in campo alcuni calciatori del Napoli. Uno di questi potrebbe essere Dries Mertens, convocato con il suo Belgio. I Diavoli Rossi dovranno affrontare l’Olanda nella loro prima partita nel quarto gruppo della Lega A del torneo. L’altro giocatore azzurro convocato con la propria Nazionale è Stanislav Lobotka, perno della Slovacchia. I suoi, facenti parte del terzo gruppo della Lega C, disputeranno un incontro con la Bielorussia.