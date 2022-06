La Stampa – Dazn ha perso ben 70 milioni di telespettatori rispetto a quelli di Sky del 20/21

L’edizione odierna de La Stampa, ha pubblicato alcuni dati sugli ascolti della piattaforma Dazn. Come riporta il quotidiano, secondo Auditel, la Serie A ha perso il 30% degli ascolti, mentre Dazn ha perso ben 70 milioni di telespettatori rispetto a Sky se si valuta la stagione 2020/21. Però, sempre come riporta la testata, Sky oggi è ben più cauta nel volersi garantire i diritti del campionato. La tv satellitare ha assorbito il colpo della perdita dell’esclusiva, recuperando però il margine con la diminuzione dei costi operativi. Per questo, Comecast sta cercando di parlare con Tim e Dazn senza però mettere sul piatto offerte importanti, nemmeno per un’esclusiva. Stesso approccio per Amazon, che al momento non è interessata ad acquistare l’intero campionato.