Arturo Di Napoli, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato di una possibile partenza di Kalidou Koulibaly e di Victor Osimhen dal Napoli.

“Chi sacrificheresti tra Koulibaly e Osimhen? Kalidou è da molti anni lì e forse vuole provare nuove emozioni. Victor forse può rimanere un anno per la definitiva consacrazione. A questo punto sacrificherei il senegalese. Conosciamo De Laurentiis, forse Spalletti dovrà aspettarsi qualche sorpresa”.