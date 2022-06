Cosa tifano gli italiani a Qatar 2022?

Dopo la vittoria all’ultimo Europeo fa ancora più male non vedere l’Italia di Roberto Mancini tra le squadre partecipanti al prossimo campionato di calcio mondiale che si terrà il prossimo inverno in Qatar.

Come ha recentemente ricordato il campione argentino Lionel Messi, l’Italia era campione in carica del calcio del Vecchio Continente e nessuna nazionale avrebbe voluto ritrovarsela estratta nel girone dall’urna.

Per gli azzurri e la seconda mancata qualificazione consecutiva a un mondiale

I campioni di Wembley capaci di vincere ai rigori contro l’Inghilterra sono riusciti a sbagliare, nella figura di Jorginho, tre calci di rigori importantissimi nella corsa alla qualificazione mondiale. Il calciatore del Chelsea, ex Napoli, ha sbagliato i penalties contro la Bulgaria e due contro la Svizzera. La realizzazione di anche solo uno di questi, ci avrebbe lanciati verso il mondiale di calcio del Qatar 2022, ma con i se non si va da nessuna parte e così Immobile, Insigne e Belotti, restano a casa, così come anche Gigi Donnarumma, miglior portiere dello scorso europeo, in crisi al Paris Saint Germain che avrebbe potuto ritrovare la sua identità da campione con la maglia azzurra durante la massima competizione europea.

Dal trionfo europeo alla disfatta contro la Macedonia del Nord

I campionati di calcio inizieranno comunque presto e avranno una strana pausa invernale, forse occupata da un torneo per club.

Il mondiale 2022 sarà il secondo mondiale che non vedrà impegnati gli azzurri. Nel 2018 in Russia l’Italia di Ventura fu eliminata dalla Svezia ai Play- off, è andata ancora peggio, invece a Roberto Mancini che non è riuscito ad andare oltre il primo turno preliminare delle eliminazioni perdendo in casa contro la non temibile Macedonia del Nord.

Gli italiani così, ancora una volta, saranno chiamati a far da spettatori a guardare il mondiale degli altri e a tifare pro e contro le altre nazionali. Si tiferà quindi per l’Argentina di Lionel Messi, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, per la Francia di Mbappè e Benzema, per il Brasile di Neymar, per la Polonia di Zielinski e così via.

Questo insolito mondiale invernale ci vedrà quindi più spettatori che protagonisti.

Il sogno del gioco continua

Forse non sarà bello come sempre ma il prossimo mondiale potrà sicuramente essere emozionante.

