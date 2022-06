Corriere di Verona – Tre centrocampisti del Verona sul taccuino di Giuntoli

Tre calciatori del Verona sono finiti sul taccuino del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere di Verona, secondo cui sarebbero tre centrocampisti già vicini al club partenopeo mesi fa: si tratterebbe di Tameze, Ilic e Barak. Sono tre profili che il Napoli continuerà a monitorare e in caso di cessioni in mediana, si valuterà uno dei tre innesti in corrispondenza con le richieste di mister Spalletti; per il momento, dunque, continuano a comparire come semplici sondaggi tra i profili di caratura giovanile che il Napoli intende riassorbire nella propria rosa data anche l’età media abbastanza alta.