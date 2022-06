Baiano: “Non rinuncerei mai a Koulibaly! Tra Sirigu, Vicario e Gollini scelgo…”

Francesco Baiano, ex calciatore, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, dove ha parlato di vari temi riguardanti il Napoli.

“A chi non rinuncerei mai tra Koulibaly e Osimhen? Al comandante, è insostituibile. Gli attaccanti come Osimhen si possono sostituire. Il direttore sportivo è preparato. Non sarei preoccupato per la partenza di Osimhen. Modulo con cui il Napoli si è espresso meglio? Il Napoli l’anno scorso si è espresso meglio con il 4-3-3, senza trequartista. Chi prenderei tra Sirigu, Vicario e Gollini? Sono tutti e 3 bravi. Vicario è sotto gli occhi di tutti, perciò è il più richiesto, ma anche gli altri due sono bravi”.