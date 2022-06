Tuttosport – Primi passi del Monza per Ounas: l’algerino piace tanto al tecnico Stroppa!

PIACE OUNAS Il nome di uno di questi giocatori è stato confermato ieri dal direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli: «Ounas è uno dei calciatori che a Stroppa piace molto. Se giochi a Napoli vuol dire che ha qualcosa in più degli altri – dice il dirigente -. In passato ne abbiamo parlato con gli azzurri ma non possiamo dire che è stato vicino perché non voleva scendere in Serie B. Quindi era bloccato dalla categoria. Speriamo che chiami Giuntoli , perché se lo faccio io alza i prezzi».



Il nome di Ounas chiarisce bene quali profili interessano a Stroppa: giocatori nel pieno della carriera (25 anni) ancora in fase ascendente che hanno tanto da dimostrare. Balotelli, per età e percorso calcistico, non può rientrare in questo identikit e l’algerino sarebbe la sua alternativa.