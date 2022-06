Sticchi Damiani, pres. Lecce: “Buoni rapporti con De Laurentiis. Se ci saranno opportunità, tratteremo”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

“Il rapporto con Aurelio De Laurentiis? I nostri rapporti sono buoni, sia con Luigi che con Aurelio. Se ci saranno delle opportunità di mercato che Corvino riterrà vantaggiose per il club, tratteremo. Al sud siamo un po’ pochi: solo Lecce, Napoli e Salernitana. Dobbiamo cercare di salvarci. Ci aspetterà un miracolo quest’anno, due anni fa retrocedemmo con 35 punti, mentre nella stagione appena terminata sarebbero bastati”.