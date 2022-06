Sabatini: “Elliott prende il Napoli? Impossibile. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Vi dico chi ci guadagna”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Se Elliott prende il Napoli? Io credo che sia praticamente impossibile perché diventerebbe una multiproprietà dato che lui fa ancora parte del Milan. Da una parte ci sono i presidenti italiani che si attribuiscono uno stipendio. Dall’altra ci sono questi fondi che sono delle aziende che vogliono creare profitto e guadagnare. Ma cosa ci guadagnano i tifosi?! Credo che la UEFA dovrebbe esporsi, proprio perché a livello europeo c’è chi gestisce più squadre. Infatti si è scoperto che Elliott gestiva anche il Lille. A quel punto come fai a dire a De Laurentiis di dover vendere il Bari? Un fondo che prenderà il Napoli? A sensazione De Laurentiis in mente ce l’ha quanto può realizzare con il Napoli e quanto con il Bari. Ma oltretutto ha una scadenza e dovrà decidere. Qui lo dico e qui lo nego, ma non pensate che i soldi delle commissioni dei procuratori vadano solo in tasca ai procuratori e mi rivolgo a Iervolino. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Ci guadagna il Napoli, perché impazzisco per lo spagnolo, ti cambia la squadra”.