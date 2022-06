Repubblica – Østigård, c’è il gradimento di Spalletti. Nelle prossime ore si tenterà l’affondo

Leo Skiri Østigård, difensore norvegese, è uno degli obiettivi conclamati del Napoli per rafforzare il reparto difensivo. Il calciatore ha giocato per 6 mesi al Genoa, ma è di proprietà del Brighton. È stata proprio la sua esperienza in Italia a stregare Cristiano Giuntoli e così convincerlo a puntare su di lui. Inoltre, Luciano Spalletti sembra gradire un possibile arrivo del giocatore. Al momento, il Napoli è in trattativa con il Brighton e nelle prossime ore tenterà l’affondo. A riportare è l’edizione odierna de La Repubblica.