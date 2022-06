Repubblica – Osimhen tentato dal Newcastle

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il Newcastle vuole portare in Inghilterra l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Per acquistarlo la squadra inglese sembra pronta a far follie, spendendo una cifra superiore ai 100 milioni di euro, anche perchè la cifra richiesta dal presidente De Laurentiis non sembra spaventare i proprietari del sodalizio inglese. Dal canto suo il numero 9 di Luciano Spalletti sembra molto tentato da un’esperienza inglese e l’offerta dei bianconeri sembra farlo vacillare sempre più e una sua permanenza non è sicura al 100%.