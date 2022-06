Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di Vicario, obiettivo del Napoli per la porta azzurra. Il portiere di proprietà del Cagliari sembra pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Empoli. In caso di riscatto il Napoli sembra pronto a fare l’affondo decisivo per il portiere. Il presidente dell’Empoli ha parlato del portiere e ha detto: “Se faremo a meno di Vicario è perché prenderemo uno più forte di lui o con le sue stesse potenzialità”.