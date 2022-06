Marchetti: “Il Napoli non ha chiuso per Ostigard. Zielinski alla Lazio? È il sogno segreto di Sarri”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, della situazione di mercato del Napoli.

“Ostigard? Non lo sta già chiudendo, ma il Napoli lo ha individuato per fare un investimento non da capogiro. Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine. Koulibaly? Il discorso è tanto semplice quanto complesso. C’è un contratto in scadenza e il giocatore è tanto forte quanto ambito. La proposta del Napoli non è stata gradita da Koulibaly altrimenti De Laurentiis non avrebbe fatto quell’uscita pubblica sul vile denaro. Il giocatore ha raccolto apprezzamenti di vari club nel corso della propria carriera, ma tra queste credo che poco alla Juventus. Non c’è nessuna offerta sul tavolino, il senegalese ha una sola offerta, quella del Napoli”.

“Portieri? Se c’è questa situazione oggi è perché ce ne sono stati due titolari. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Che il polacco piacerebbe a Sarri non ve lo devo dire io. È il suo sogno segreto, ma la vedo difficile. Fondi americani sul Napoli? Un conto è dire di essere interessati ed un altro è quello di mettere i soldi sul tavolo. Demme e Zielinski al Valencia da Gattuso? Prima facciamo firmare il contratto all’allenatore. Gattuso li conosce bene come Sarri. Oggi i giocatori del Napoli nel mercato internazionale sono una grande opportunità per vari motivi. Sabatini via dalla Salernitana? Confermo, divergenze inconciliabili. Comunicazione formale dell’interruzione del rapporto. Credo che non c’entrino solo le commissioni. Non so se questa situazione può essere risolta. Falcone? Vuole giocare titolare, ma forse accetta di fare il secondo a Napoli”.

“Veretout? È sempre stato in orbita Napoli, penso sia un giocatore che ha dimostrato un ottimo valore, ma bisogna capire anche quali saranno i movimenti a centrocampo. Tameze? Potrebbe andare via dal Verona. Deulofeu può interessare al club di De Laurentiis”.