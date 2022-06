Il Tempo – Possibile scambio Luis Alberto-Zielinski

Secondo quanto riportato dal Tempo, la Lazio è interessata a Piotr Zielinski. Oltre che a Mertens i capitolini hanno intenzione di portare anche il centrocampista polacco tra le loro fila. Tra le ipotesi sulla modalità di acquisto, spicca quello di uno scambio con Luis Alberto, che avverrebbe alla pari senza aggiunta di un eventuale conguaglio.

Dal punto di vista tecnico i due giocatori sono indubbiamente di qualità, entrambi reduci da una stagione non eccellente, potrebbero aver bisogno di una boccata d’aria fresca e magari cambiando ambiente riusciranno a tornare ai loro alti livelli. Gli stipendi dei due calciatori non sono bassi, ma sono entrambi alla portata di Lotito e De Laurentiis.

Dunque sarebbe uno “Scambio alla pari“, che potrebbe fruire ad entrambe le parti. In quanto Zielinski ritroverebbe Sarri e potrebbe ritornare in voga come ai vecchi tempi e Luis Alberto potrebbe fare la differenza in una squadra che ambisce a traguardi molto importanti.