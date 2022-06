Koulibaly, Mertens ed Ospina. Questi i tre nomi fatti da Spalletti per il nuovo Napoli.

Il tecnico di Certaldo aveva fatto questa richiesta: la permanenza dei tre pilastri nonché uomini di esperienza del gruppo.

Su Ospina e Mertens sembra ci siano ormai pochissime speranze di rinnovo così come per Koulibaly non c’è stato alcun approccio concreto.

L’unica differenza per il senegalese è che resterebbe almeno un altro anno come da contratto a meno di offerte irresistibili.