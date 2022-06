Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Chiringuito, l’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani è pronto a vivere una nuiva esperienza e si vorrebbe trasferire in Spagna. Tra le squadre interessate al Matador troviamo Siviglia e Atletico Madrid, che vorrebbero prendere l’attaccante a parametro 0. Sembra quindi destinato all’estero e non ad un ritorno in Serie A il campione ex Manchester United, Psg e Napoli.